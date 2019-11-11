2019-11-11T13:21:18+03:00
Происшествия

В Самаре из-за курильщицы на борту вынужденно сел летевший в Сочи самолет

Нарушительницу сняли с рейса
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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После того, как женщину высадили, самолет продолжил полет по маршруту.После того, как женщину высадили, самолет продолжил полет по маршруту.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Командир самолета, следовавшего из Челябинска в Сочи, принял решение совершить посадку в Самаре. Причиной тому стала нарушившая правила пассажирка.

Как выяснилось, сразу после того, как лайнер поднялся в воздух, женщина зашла в туалет и закурила. О нарушительнице сообщили датчики, установленные на борту. Они сработали на дым. Несмотря на то, что пассажирка стала оправдаться перед бортпроводниками, мол, это всего лишь электронная сигарета, пилоты решили посадить самолет.

Сразу после того, как Boeing 737-800 приземлился, пассажирку сняли с рейса и передали правоохранителям. По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, нарушительнице 31 год. После разбирательств ей грозит штраф.

В 06:55 самолет вместе с пассажирами продолжил полет по маршруту.

Напомним, ранее сообщалось о сочинце, которому грозит арест за курение электронной сигареты на борту самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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