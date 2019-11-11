2019-11-11T14:15:31+03:00
Происшествия

«Он флиртовал с моей женой»: на Кубани пьяный дальнобойщик вместе с другом забили до смерти своего приятеля

Злоумышленников поместили под стражу
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Задержанные на следственном эксперименте. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.Задержанные на следственном эксперименте. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.
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Трагедия произошла в поселке Прогресс Темрюкского района. Двое дальнобойщиков 32-х и 36-ти лет выпивали вместе со своим 38-летним приятелем.

- По данным следствия, во время застолья один из мужчин предъявил приятелю претензии по поводу того, что тот оказывал знаки внимания его супруге, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Словесный конфликт быстро перерос в драку. Двое дальнобойщиков набросились на своего товарища - били его руками и ногами.

- Они нанесли ему не менее пяти ударов по голове и телу, - говорят в СУ СК по региону.

Когда избитый перестал шевелиться, мужчины, словно протрезвев, поняли, что натворили. Они вызвали полицию и скорую помощь. Но спасти их товарища уже не удалось.

- Подозреваемых задержали. В отношении них возбудили уголовное дело о причинении телесных повреждений, повлекших смерть, - говорят следователи.

Злоумышленники сейчас находятся под стражей. Вместе со следователями они уже выезжали на следственный эксперимент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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