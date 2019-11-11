2019-11-11T16:06:36+03:00
Происшествия

На Кубани бойцы Росгвардии задержали двух женщин по подозрению в краже

Товары они спрятали под куртки
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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Сотрудники Росгвардии следят за порядком и днем и ночью. Накануне бойцам удалось задержать двух женщин по подозрению в краже.

Все произошло в Темрюке. Сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии вызвали по сигналу «Тревога» в один из магазинов самообслуживания. Там двое посетительниц хотели уйти из магазина, не заплатив.

- Добычей злоумышленниц стала алкогольная продукция и средства личной гигиены, которые они спрятали под верхнюю одежду и в сумку, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю. - По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба составила около шести тысяч рублей.

Для дальнейшего разбирательства нарушительниц передали правоохранителям. Уже в отделе полиции выяснилось, что одной из задержанных девушек - 21 год. Она жительница Иркутской области и ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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