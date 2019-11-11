До конца 2019 года в Краснодаре планируют сдать 10 долгостроев

СЕГОДНЯ 16:19 2019-11-11T16:19:51+03:00

Квартиры в них получат более 2,5 тысяч человек

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В Краснодаре с начала 2019 года сдали в эксплуатацию 23 проблемных жилых комплекса. Ожидается, что до конца года завершат еще 10 проблемных объектов. Квартиры в них получат более 2,5 тысяч человек.

- Благодаря совместной работе с краевыми властями, а также федеральной поддержке планируется сдача 33 долгостроев, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Среди объектов, которые планируют завершить до конца года, в частности, «СК Счастье», «Габион», «Форт Карасун», «Европа Девелопмент», «Союз» и другие. В краевой администрации уже одобрили заявки на получение субсидий для достройки 5 проблемных ЖК в высокой стадии готовности.

Напомним, в 15 домах краевой столицы установили новые лифты. Это 38 подъемников, которые прошли проверку Ростехнадзора и уже запущены. Эти дома были в списке проблемных по замене оборудования. Задержка составила от 3 до 4 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU