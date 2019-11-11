Кубань активно участвует в движении WorldSkills

СЕГОДНЯ 16:32 2019-11-11T16:32:10+03:00

В Краснодарском крае в него вовлечены почти 40 учебных заведений

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На Кубани в движение WorldSkills вовлечены 37 колледжей и техникумов, а также база клинической краевой больницы Очаповского. В 5-м региональном чемпионате награды получили почти 300 человек, соревновавшихся в 80 номинациях.

- Это строители, электромонтажники, сварщики, токари и фрезеровщики. Данные профессии наиболее востребованы в регионе, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кубань – постоянный участник движения WorldSkills. Край входит в десятку регионов страны, которые активно развивают данное направление. В 2019 году в трех средне-специальных учебных заведениях открыли шесть лабораторий. В них студенты осваивают рабочие специальности с помощью самого современного оборудования. Еще 14 таких лабораторий откроют до конца года. На эти цели направят 80 млн рублей из регионального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU