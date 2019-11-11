На Кубани осудили изготовителей контрафактного алкоголя

СЕГОДНЯ 16:53 2019-11-11T16:53:41+03:00

Они проведут более 2 лет в колонии

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В павловском районном суде рассмотрели апелляционную жалобу на приговор, вынесенный ранее в отношении лиц, обвиняемых в производстве контрафактного алкоголя.

- Как следует из материалов уголовного дела, с ноября 2016 по май 2017 года один из подсудимых организовал преступное сообщество, куда вовлек двоих человек. Основной целью злоумышленников стало незаконное производство, хранение и сбыт алкогольной и спиртосодержащей продукции, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Злоумышленники приобрели земельный участок с нежилыми строениями в Павловском районе. Также они закупили тару, укупорочные устройства, поддельные этикетки и контрэтикетки с нанесенными на них товарными знаками реальных производителей алкогольной продукции. В момент задержания правонарушителей сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю обнаружили и изъяли почти 70 тысяч бутылок готовой к реализации контрафактной алкогольной продукции различных наименований.

Рассмотрев материалы дела, коллегия судей согласилась с ранее вынесенным вердиктом, однако решила увеличить срок лишения свободы всем фигурантам с 2,5 лет до 2 лет и 8 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU