В Геленджике выбрали лучшую собаку города

СЕГОДНЯ 16:59 2019-11-11T17:35:59+03:00

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Яркий фестиваль домашних животных «Верные друзья» впервые прошел на Центральной площади города-курорта. Участие в нем приняли более сотни четвероногих конкурсантов. Их оценивало строгое жюри, в роли которого выступили судьи Российской Кинологической Федерации собак – Татьяна Жданова и Светлана Деревянкина.

Идейным вдохновителем фестиваля «Верные друзья» выступил глава Геленджика Алексей Богодистов. Он приветствовал собравшихся и заверил, что фестиваль станет традиционным.

По замыслу организаторов, первый фестиваль четвероногих друзей – это не просто яркий праздник для жителей и гостей города, а для владельцев породистых собак – возможность продемонстрировать своих питомцев. С помощью масштабного мероприятия они решили привлечь внимание горожан к проблеме бездомных животных. Поэтому фестиваль объединил сразу несколько направлений – ярмарку породистых питомцев, благотворительную акцию «Возьми себе друга» и осеннюю выставку-шоу собак всех пород.

Фото: пресс-служба администрации Геленджика.

Программа выставки включала 12 увлекательных конкурсов, в которых приняли участие щенки и ветераны 28 пород. Ажиотаж зрителей вызвал конкурс «Лучший костюм», в котором породистые и беспородные участники демонстрировали дизайнерские способности своих владельцев. Публика с большим энтузиазмом встречала участников конкурсов «Ребенок и собака», «Особый талант» и «Шоу чемпионов». Каждый присутствующий мог проголосовать за понравившегося конкурсанта, а обладатель наибольшего числа голосов становился финалистом. Так, победителем стала восточноевропейская овчарка Адмирал Черноморский волк.

После прохождения всех испытаний жюри выбрало лучшего конкурсанта среди всех участников. Лучшей собакой города стала Корнелия – большой швейцарский Зенненхунд, победитель и призер более ста международных выставок высокого уровня.

Фото: пресс-служба администрации Геленджика.

Большой интерес зрителей привлекла и благотворительная акция «Возьми себе друга». На большом экране, расположенном на Центральной площади, разместили фотографии животных, нуждающихся в доме. За время фестиваля 10 четвероногих пушистиков обрели любящих и заботливых хозяев.

На протяжение всего мероприятия проходил народный фотоконкурс, где все желающие могли сфотографироваться с четвероногим другом. Фестиваль завершился концертной программой с участием местных творческих коллективов и солистов.