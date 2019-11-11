2019-11-11T17:06:54+03:00
Общество

Парламентарии наметили план развития Предгорной экономической зоны

В Белореченске состоялась конференция по вопросам реализации краевого закона «О Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года»
Иван Егоров
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По поручению спикера Законодательного собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко ее провел председатель комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко.

Парламентарии и приглашенные проанализировали развитие Апшеронского, Белореченского, Лабинского, Мостовского и Отрадненского районов в соответствии с целями и задачами, обозначенными в документе.

С основным докладом выступил министр экономики края Александр Руппель. Он отметил, что муниципалитеты должны активно работать над привлечением инвестиций. А также, что к 2030 году Предгорная экономическая зона должна с аккумулировать порядка 406 млрд рублей вложений.

Однако на сегодняшний день есть ряд проблемных моментов. Например, дефицит сырьевой базы деревообрабатывающей промышленности, слабо развитый курортный кластер при имеющемся потенциале, нехватка энергомощностей. Это приводит к трудностям при реализации инвестпроектов.

О темпах достижения показателей Стратегии рассказали руководители муниципалитетов. Так, прозвучал доклад о положении дел в Мостовском районе. Глава Сергей Ласунов отметил острый вопрос дефицита электроэнергии. Это сказывается на сроках выполнения различных соглашений и привлечении новых инвесторов. Проблема нехватки энергомощностей актуальна для многих муниципалитетов. В резолюцию были внесены соответствующие пункты по выработке мер, направленных на улучшение ситуации в этой сфере.

Итогом конференции стало принятие резолюции, которая содержит пошаговый план по достижению целей, обозначенных стратегическим документом.

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