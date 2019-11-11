Анапская детская поликлиника получила новое оборудование

СЕГОДНЯ 17:13 2019-11-11T17:13:37+03:00

До конца 2019 года поставят еще 5 высокотехнологичных приборов

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В 2018 году анапская детская поликлиника получила 16 единиц оборудования в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». В 2019 году сюда поставили еще 14 высокотехнологичных приборов, которые увеличили возможности по исследованию органов зрения и лор-органов.

- Закупленные тренажеры значительно облегчили реабилитацию пациентов после травм, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

До конца года в анапской детской поликлинике ожидают поставки еще пяти наименований медтехники.

Стоит отметить, что в 2019 году в Краснодарском крае на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» выделили почти 4 млрд рублей. В будущем году данная сумма вырастет почти до 7 млрд рублей. Больше всего увеличится финансирование детского здравоохранения. Средства, в частности, пойдут на строительство нового корпуса детской краевой больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU