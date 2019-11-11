2019-11-11T17:45:34+03:00
Общество

На Кубани активно реализуют нацпроект «Малое и среднее предпринимательство»

Уже освоено более 85% выделенных средств
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел селекторное в заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. В его ходе обсудили реализацию трех из 12 приоритетных нацпроектов.

- На Кубани активно реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». В данный момент освоено более 85% от выделенных средств. Это 880 млн рублей из выделенного 1 млрд, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Краевой фонд развития бизнеса в 2019 году уже выдал боле ста поручительств, что позволило малому бизнесу привлечь 1,5 млрд рублей кредитов.

Помимо прочего, нацпроекты «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда и поддержка занятости» в Краснодарском крае реализованы более, чем наполовину.

Напомним, в Краснодаре прошел прием предпринимателей. Предоставить жалобу или обращение Уполномоченному и прокурору края могли все желающие бизнесмены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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