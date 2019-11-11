Альфа-Банк предоставит физическим лицам юридическую поддержку круглосуточно

СЕГОДНЯ 17:58 2019-11-11T17:58:11+03:00

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С ноября физлица могут приобрести сертификаты на услугу и получить дистанционную справочную поддержку по разным правовым ситуациям от партнеров «Альфы». Стоимость сертификата — от 3 до 12 тысяч рублей, в зависимости от тарифа варьируется набор сервисов, пишет newsnn.ru.

Чем больше сервисов клиент может получить в банке, тем выше его лояльность к кредитному учреждению, считает директор по развитию партнерского канала Даниил Поколодный.

- Чтобы клиенты были свободны от утомительных поисков нужных подрядчиков, банки стали предлагать услуги и удовлетворять запросам потребителей в режиме «одного окна». Нефинансовые сервисы Альфа-Банка получили признание клиентов, они востребованы. А появление юридических консультаций в этом списке станет еще одной популярной опцией, — заявил Даниил Поколодный.

ИСТОЧНИК KP.RU