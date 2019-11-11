«Жду малыша и делюсь опытом в Instagram»: «Мисс Ноябрь-2019!» стала 30-летняя краснодарка

СЕГОДНЯ 20:02 2019-11-11T20:02:00+03:00

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Голосование за «Мисс ноябрь - 2019» по версии читателей «Комсомольской правды» - Кубань» окончено. В адрес красоток, решившихся побороться за звание королевы последнего осеннего месяца, поступили десятки лайков. Но лишь одной из них удалось вырваться вперед.

Победительницей конкурса стала 30-летняя Янина Козин - она набрала 164 лайка.

Сейчас девушка живет в Краснодаре, но родилась и выросла в станице Крыловской Ленинградского района. Там же познакомилась со своим супругом Дмитрием.

Янина с мужем Дмитрием. Фото: instagram.com/yanina_wax

- Именно ему я хочу сказать огромное спасибо, он поддерживал меня на протяжении всего конкурса. Знал, что для меня это важно, потому всех своих коллег и друзей попросил отдать свои голоса за меня, - рассказывает «КП» - Кубань» победительница. - Сердечки были и от незнакомых мне людей - я веду свой блог в Instagram, на меня подписано более 4500 человек, это девушки из разных уголков страны. Сейчас я в положении, очень много нового узнаю и, конечно, делюсь своим опытом с другими. В будущем планирую рассказывать о лайфхаках для домохозяек и не только.

yanina_wax Девушка ведет свой блог, где делится своим опытом с подписчицами

Наша победительница по специальности - педагог. Правда, в школе никогда не работала. Янина признается - душа лежала к другому занятию.

yanina_wax Янина ждет девочку

- Я три года работала в бьюти-индустрии - каждый день делала девушек красивее. Но сейчас временно отдыхаю - мы с мужем ждем девочку. Так что все хлопоты у нас сейчас связаны только с рождением ребенка, - говорит Янина.

А тем временем напоминаем, впереди - новый конкурс, где мы выберем самую обаятельную и привлекательную девушку декабря. Сейчас идет сбор фотографий - свои снимки вы можете прислать в сообщения «Комсомольской правды - Кубань» в «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU