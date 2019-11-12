2019-11-12T07:19:21+03:00
Общество

В 2020 году 75 ординаторов и аспирантов будут получать стипендии Краснодарского края

На конкурс поступило 110 заявок
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В соответствии с постановлением губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, ежегодно выплаты присуждаются 70 лучшим учащимся аспирантуры и 5 – ординатуры.

- В этом году на конкурс поступило 110 заявок. Соискатели были выдвинуты от пяти вузов и шести научных организаций региона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Комиссия выбрала 75 претендентов на присуждение стипендии. Учитывалось наличие научных публикаций, участие в конкурсах международного, всероссийского и регионального уровней.

Сумма стипендии для ординаторов составляет 3900 рублей, для аспирантов – 6000 рублей. Деньги выплачиваются из краевого бюджета ежемесячно с января по декабрь

ИСТОЧНИК KP.RU

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