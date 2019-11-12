2019-11-12T08:09:58+03:00
Спорт

Кубанские спортсмены стали чемпионами мира по самбо

В составе российской сборной были два представителя Краснодарского края
Александра ПОДУШКО
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Фото: Минспорта КубаниФото: Минспорта Кубани
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В южнокорейском Чхонджу завершился чемпионат мира по спортивному и боевому самбо. Участие в соревнованиях принимали спортсмены из 80 стран.

- В составе российской сборной были два представителя Краснодарского края – армавирцы Татьяна Казенюк и Арам Григорян. Они выступили в спортивной разновидности самбо, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Минспорта Краснодарского края.

Оба спортсмена завоевали награды высшей пробы. Казенюк в финале победила француженку Лору Фурнье, а Григорян в главной схватке чемпионата одолел Улугбека Рахмонова из Узбекистана.

Для Татьяны это уже второе «золото» подобного турнира. Арама стал самым молодым чемпионом мира в истории спортивного самбо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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