2019-11-12T08:37:00+03:00
Здоровье

На Кубани хирурги прооперировали пациента с редкой формой осложнения аневризмы

Пациент уже готовится к выписке домой
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: министерство здравоохранения Краснодарского краяФото: министерство здравоохранения Краснодарского края
Изменить размер текста:

В приемное отделение ККБ №2 поступил 79-летний мужчина. Он пожаловался на отдышку, боли в животе, переходящие в правое подреберье, отеки нижних конечностей.

Пациента осмотрели. У него нашли аневризму брюшного отдела аорты и правой общей подвздошной артерии. Риск разрыва аорты был велик.

Мужчину прооперировали. В ходе операции у него нашли фистулу между аортой и нижней полой веной. Она была огромных размеров. Врачам удалось выполнить линейное ушивание фистулы, затем они сделали протезирование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий.

- Вскоре у пациента исчезла одышка, показатели работы сердца нормализовались. Пациент готовится к выписке домой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Команда главы Краснодара Евгения Первышова сыграла в футбол с нефтяниками
На Кубани построят сеть тепличных комплексов и термальный курорт
Кубанские спортсмены стали чемпионами мира по самбо
В Краснодаре стартовал фестиваль православных фильмов «Вечевой колокол»
В 2020 году 75 ординаторов и аспирантов будут получать стипендии Краснодарского края
Известный музыкант из Ростова погиб в аварии на Кубани
В Северском районе полностью потушили два очага возгорания
В ДТП под Белореченском пострадали пять человек
«Жду малыша и делюсь опытом в Instagram»: «Мисс Ноябрь-2019!» стала 30-летняя краснодарка
На Кубани составили список улиц, которые отремонтируют к юбилею Победы
В Краснодаре изменят схему работы светофора на пересечении улиц Красных Партизан и им. Академика Трубилина
В Краснодаре изменят организацию движения по переулку Курганному
В Краснодаре отметят юбилей руководителя и главного дирижёра Государственного кубанского духового оркестра
На Кубани будут судить мужчину за контрабанду наркотиков
Альфа-Банк предоставит физическим лицам юридическую поддержку круглосуточно