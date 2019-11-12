На Кубани хирурги прооперировали пациента с редкой формой осложнения аневризмы
В приемное отделение ККБ №2 поступил 79-летний мужчина. Он пожаловался на отдышку, боли в животе, переходящие в правое подреберье, отеки нижних конечностей.
Пациента осмотрели. У него нашли аневризму брюшного отдела аорты и правой общей подвздошной артерии. Риск разрыва аорты был велик.
Мужчину прооперировали. В ходе операции у него нашли фистулу между аортой и нижней полой веной. Она была огромных размеров. Врачам удалось выполнить линейное ушивание фистулы, затем они сделали протезирование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий.
- Вскоре у пациента исчезла одышка, показатели работы сердца нормализовались. Пациент готовится к выписке домой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU