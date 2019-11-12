На Кубани хирурги прооперировали пациента с редкой формой осложнения аневризмы

СЕГОДНЯ 08:37 2019-11-12T08:37:00+03:00

Пациент уже готовится к выписке домой

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В приемное отделение ККБ №2 поступил 79-летний мужчина. Он пожаловался на отдышку, боли в животе, переходящие в правое подреберье, отеки нижних конечностей.

Пациента осмотрели. У него нашли аневризму брюшного отдела аорты и правой общей подвздошной артерии. Риск разрыва аорты был велик.

Мужчину прооперировали. В ходе операции у него нашли фистулу между аортой и нижней полой веной. Она была огромных размеров. Врачам удалось выполнить линейное ушивание фистулы, затем они сделали протезирование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий.

- Вскоре у пациента исчезла одышка, показатели работы сердца нормализовались. Пациент готовится к выписке домой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU