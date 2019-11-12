2019-11-12T09:04:13+03:00
Общество

На Кубани построят сеть тепличных комплексов и термальный курорт

Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Галась
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На совещании в Белореченске обсудили промежуточные итоги работы и перспективы пяти районов в рамках стратегии социально-экономического развития Краснодарского края. Провел заседание вице-губернатор Игорь Галась.

Согласно стратегии «Кубань-2030» территория края разделена на семь экономических зон. К Предгорной относятся Апшеронский, Белореченский, Лабинский, Мостовский и Отрадненский районы.

Предгорная зона уже заявила о 51 инвестпроекте. При этом 32 плана развития требуют снятия инфраструктурных ограничений, на что потребуется 5,6 миллиардов рублей.

В Мостовском районе планируют создать тепличный комплекс по выращиванию овощей и зелени с объемом инвестиций 1,1 миллиард рублей. В Апшеронском районе появится термальный курорт «Солнечная поляна». Его общая стоимость составит более 510 миллионов рублей. Когда его откроют, появится около 200 новых рабочих мест.

- Самый крупный инвестпроект - модернизация предприятия «ЕвроХим». Объем инвестиций составит порядка 20 миллиардов рублей. В результате реконструкции на предприятии появится 90 новых рабочих мест, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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