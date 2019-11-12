Команда главы Краснодара Евгения Первышова сыграла в футбол с нефтяниками

СЕГОДНЯ 09:13 2019-11-12T09:13:45+03:00

Матч завершился она со счетом 3:1 в пользу сотрудников администрации

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- В восьмом товарищеском матче сборная главы Краснодара Евгения Первышова на футбольном поле встретилась с сотрудниками компании «НИПИГАЗ». Игра прошла в манеже клуба «Краснодар». Он завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Евгения Первышова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Счет открыла команда нефтяников, но уже к концу первой половины матча сборная администрации сравняла его. В первом тайме Евгений Первышов получил травму и вынужден был покинуть поле до конца игры. После встречи команды пообщались в неформальной обстановке.

В составе команды компании «НИПИГАЗ» играли сотрудники от инженеров-проектировщиков до руководителей направлений.

- Это не просто футбольная баталия, а, в первую очередь, возможность пообщаться в неформальной обстановке, обсудить развитие Краснодара, - сказал инженер по координации проектирования компании «НИПИГАЗ» Ярослав Пиндзин.

ИСТОЧНИК KP.RU