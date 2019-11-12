В Краснодаре сотрудники ДПС задержали адвоката, выбив стекло в ее машине

СЕГОДНЯ 09:49 2019-11-12T10:16:44+03:00

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11 ноября в Краснодаре полицейские без объяснения причины остановили машину адвоката Алены Миргородской напротив авиаучилища и потребовали показать документы. Когда она опустила стекло, сотрудники ДПС просунули пальцы в щель, выбили стекло и вытащили ее из машины. После на нее надели наручники. Об этом рассказала сама Миргородская.

Некоторые адвокаты связывают этот инцидент с профессиональной деятельностью женщины. Сейчас она защищает клиентов, в деле которых фигурируют и сотрудники ДПС.

Ситуацию прокомментировали в УМВД РФ по Краснодару. Как сообщается, автомобиль девушки остановили на перекрестке улиц Дзержинского и Ивана Сусанина из-за того, что она нарушила ПДД. Водитель ехала по улице Светлой во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Адвокат во время общения с полицейскими пыталась уехать и вскоре была задержана на улице Дзержинского. Она отказалась передать им для проверки документы и зажала одному из сотрудников пальцы стеклом, поэтому они разбили его.

В отношении адвоката составлено несколько административных протоколов. Ей вменяют нарушение ПДД и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, отсутствие страховки на автомобиль, нарушение правил применения ремней безопасности, использование телефона во время движения.

После Алену Миргородскую доставили в больницу Краснодара. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Алексей Аванесян.

ИСТОЧНИК KP.RU