2019-11-12T12:49:58+03:00
Общество

Елена Малышева прокомментировала ложные сообщения о своем «пьяном дебоше» в Краснодаре

Она опровергла эту информацию в своем аккаунте в Instagram
Александра ПОДУШКО
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Елена Малышева прокомментировала обвинения о нетрезвом появлении в аэропорту КраснодараЕлена Малышева прокомментировала обвинения о нетрезвом появлении в аэропорту КраснодараФото: Борис КУДРЯВОВ
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Ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту Краснодара. Она выложила на своей страничке в Instagram несколько сториз, в которых опровергла информацию о дебоше.

Также она заявила, что подаст в суд на СМИ, которые написали эту ложь. Малышева даже опубликовала список изданий.

- К сожалению для вас, я не пью, не курю и не ругаюсь матом, - сказала она в сториз.

Ранее несколько изданий написали, что ведущая устроила пьяный дебош в аэропорту Краснодара. По их данным, она якобы громко смеялась, кричала и ходила странной походкой.

Малышева приезжала в Краснодар, чтобы снять сюжет о клинике, в которой лечат опухоли и другие заболевания. Она также рассказала про Луну с пятном на лице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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