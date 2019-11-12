2019-11-12T10:22:18+03:00
Происшествия

В Кореновске ребенок засунул палец в металлическую петлю

Ему помогли спасатели
Александра ПОДУШКО
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Фото: «Кубань-СПАС»Фото: «Кубань-СПАС»
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10 ноября к сотрудникам «Кубань-СПАС» обратились из приемного отделения Кореновской районной больницы с просьбой помочь ребенку.

Как оказалось, 9-летний мальчик просунул палец в металлическую петлю для навесного замка и не смог его вытащить. Конечность опухла, ребенок испугался и громко плакал.

Прибывшие в больницу сотрудники Кореновского отряда «Кубань-СПАС» успокоили мальчика. С помощью ножовки по металлу и шанцевого инструмента они освободили палец ребенка.

- Во время разрезания спасатели поливали руку пострадавшего водой, чтобы охладить горячую металлическую петлю и предотвратить ожоги. Врачи оказали ребенку разовую помощь, серьезной травмы он не получил, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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