В Кореновске ребенок засунул палец в металлическую петлю
10 ноября к сотрудникам «Кубань-СПАС» обратились из приемного отделения Кореновской районной больницы с просьбой помочь ребенку.
Как оказалось, 9-летний мальчик просунул палец в металлическую петлю для навесного замка и не смог его вытащить. Конечность опухла, ребенок испугался и громко плакал.
Прибывшие в больницу сотрудники Кореновского отряда «Кубань-СПАС» успокоили мальчика. С помощью ножовки по металлу и шанцевого инструмента они освободили палец ребенка.
- Во время разрезания спасатели поливали руку пострадавшего водой, чтобы охладить горячую металлическую петлю и предотвратить ожоги. Врачи оказали ребенку разовую помощь, серьезной травмы он не получил, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».
ИСТОЧНИК KP.RU