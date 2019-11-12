В Краснодарском крае продолжают тушить лесные пожары

СЕГОДНЯ 10:44 2019-11-12T10:44:31+03:00

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На территории Северского района действуют 3 природных пожара, 2 из них уже локализованы. За сутки удалось ликвидировать 4 очага возгорания.

К тушению привлечена группировка РСЧС в составе 387 человек, 67 единиц техники, из них от МЧС 63 человека, 15 единиц техники.

- Также работает межведомственный оперативный штаб, применяется беспилотный летательный аппарат. Патрульные группы проводят обследование очагов возгораний. А инспекторы надзорной деятельности осуществляют профилактическую работу с населением, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, в Северском районе два очага возгорания удалось полностью ликвидировать. Сейчас остаются еще пять, но все они локализованы. Чтобы не допустить распространения огня, спасатели сделали минерализованную полосу длиной 2 километра - от хребта по склону до дороги. На данный момент в Северском районе введен режим ЧС. На месте организована работа оперативного штаба.

ИСТОЧНИК KP.RU