СЕГОДНЯ 11:00 2019-11-12T11:01:00+03:00

В Краснодаре застройщик обманул дольщиков на 340 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

Он проведет в тюрьме три года и выплатит штраф

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В Краснодаре председатель ЖСК «Кубанские просторы – 1» разработал преступный план. В сентябре 2014 года мужчина приобрел в собственность земельный участок, а также открыл банковские счета для возможности привлечения денег граждан в безналичной форме.

С сентября 2014 по апрель 2018 года на эти счета поступали суммы от членов ЖСК, с которыми злоумышленник заключил договоры на предоставление права собственности на жилые и нежилые помещения в строящемся доме.

Ему удалось обмануть 30 граждан на 340 миллионов рублей. На него завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

- Прикубанским районным судом мужчина признан виновным, он проведет 3 года в исправительной колонии общего режима. Также он выплатит более 23 миллионов рублей в качестве компенсации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU