Миндаугас Кузминскас стал игроком ПБК «Локомотив-Кубань»

СЕГОДНЯ 11:15 2019-11-12T11:41:52+03:00

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«Локомотив-Кубань» усилился 30-летним легким форвардом сборной Литвы Миндаугасом Кузминскасом. Контракт с баскетболистом рассчитан на два года. До этого он выступал за греческий «Олимпиакос». Игрок рассказал, что хорошо знаком с «Локо» и работал под руководством тренера Луки Банки.

- И все же, основной фактор моего решения перебраться в Краснодар – то что «Локомотив» конкурентоспособный, боевой и очень амбициозный коллектив, которому по силам бороться за путевку в Евролигу, - приводит слова Кузминскаса пресс-служба «Локо».

Миндаугас Кузминскас в разные годы играл за «Жальгирис», «Уникаху», был приглашен в NBA, где провел сезон в составе «Нью-Йорк Никс». После этого играл в «Милане», с которым стал чемпионом и обладателем Суперкубка Италии. В составе сборной Литвы Кузминскас дважды становился серебряным призером. Игрок уже прошел медобследование и приступил к тренировкам с командой.

- Миндаугас профессионал с большой буквы и отличный человек. В условиях продолжающегося формирования команды Кузминскас принесет «Локо» много пользы не только на площадке, но и за ее пределами. Как только у нас появилась возможность, то мы сразу же подписали с ним контракт. Верим в то, что его игра станет хорошим усилением, особенно в условиях кадровых проблем команды, - прокомментировал подписание игрока вице-президент «Локо» Гинас Руткаускас.

ИСТОЧНИК KP.RU