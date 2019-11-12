В Фестивальном микрорайоне Краснодара благоустроили сквер «Майский»

СЕГОДНЯ 11:16 2019-11-12T11:16:21+03:00

Здесь построили памп-трек для катания на велосипедах, скейтах и роликах

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В Фестивальном микрорайоне Краснодара сквер «Майский» обновили на всей площади, а это более 1 гектара. Сделали 5 спортивных и детскую площадку, поставили теннисные столы, отремонтировали освещение.

Как рассказал директор МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Буряк, ремонтные работы в сквере проходили с августа по ноябрь 2019 года. Здесь построили памп-трек для катания на велосипедах, скейтах и роликах, в центре сквера заменили беседку.

Глава города Евгений Первышов осмотрел благоустроенную территорию, поговорил с жителями. Было принято решение дополнительно установить здесь несколько лавочек, еще одни качели для детей и вторую беседку.

- Также в сквере планируют наладить систему видеонаблюдения, чтобы уберечь обновленную зеленую зону от вандализма, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU