В «Сочи Парке» начинаются прогулочные дни

СЕГОДНЯ 11:24 2019-11-12T11:24:35+03:00

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В осенне-зимний период «Сочи Парк» открыт не только для прогулок – будут работать восемь семейных и детских аттракционов, выставка роботизированных динозавров «Дино Клуб», Эко-деревня и Лабиринт Сказок, территория интерактивных игр и игровые площадки, а также ресторан-аттракцион «Роллер» и семейное кафе «Сытый Мишка». Каждый гость получит в подарок жетон в игровой комплекс «Веселые планеты», а комплимент к детскому билету – часовое посещение Страны Медведии до 14.00.

Время работы «Сочи Парка» – с 11.00 до 18.00, понедельник и вторник – выходные. Стоимость билета для взрослых снизится до 650 рублей, для детей – до 850 рублей, будут действовать комбо тарифы, включающие посещение парка и Колеса Времени, семейные и льготные тарифы и тарифы, рассчитанные на 2 дня посещения. Гости отеля-замка Богатырь посещают «Сочи Парк» бесплатно.

Аттракционы Колесо Времени и Богатырские гонки, детский развлекательный комплекс Страна Медведия ждут гостей с 11.00 до 20.00, без выходных.

В полную силу «Сочи Парк» вновь заработает на новогодних каникулах, с 28 декабря 2019 года по 8 января 2020 года. Стартует насыщенная праздничная программа мероприятий, будут работать все аттракционы. После зимних праздников парк снова вернется в прогулочный режим до конца марта 2020 года.

Подробный график работы «Сочи Парка» – на сайте sochipark.ru.