Станислав Черчесов: В Сочи для сборной все подготовили на топ уровне

СЕГОДНЯ 11:40 2019-11-12T11:40:01+03:00

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Сборная России по футболу в Сочи готовится к заключительным отборочным матчам на Евро-2020. В понедельник главная команда страны провела небольшую открытую тренировку на Центральном стадионе имени Славы Метревели.

После занятия главный тренер сборной Станислав Черчесов рассказал, что команде приятно находиться в Сочи.

— Почему именно Сочи? Если бы сегодня шел град, вопрос был бы актуален. А тут солнце, море и великолепное настроение. Значит, вопрос отпадает. Четыре дня — нормальный рабочий отрезок, надо правильно его использовать. Погода благоприятствует, поле к нашему приезду подготовили на топ уровне здесь, - сказал Черчесов.

В Сочи сборная России пробудет до 14 ноября, а после отправится в Санкт-Петербург, где уже 16 числа наши парни сразятся со сборной Бельгии за первое место в группе. 19 ноября национальная команда сыграет в Сан-Марино и завершит отборочный цикл. Напомним, что сборная России досрочно оформила выход в финальную часть Евро-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU