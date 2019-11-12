На Кубани введен особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 12:05 2019-11-12T12:05:22+03:00

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Из-за сухой погоды, увеличения возгораний растительности на Кубани ввели особый противопожарный режим.

Он действует в 25-ти муниципальных образованиях. В 14 районах он введен на всей территории. Это Апшеронский, Абинский, Белоглинский, Брюховецкий, Калининский, Каневской, Крыловской, Кавказский, Отрадненский, Тихорецкий, Туапсинский, Тимашевский, Успенский, Щербиновский районы.

- Частично особый противопожарный режим действует в 11 муниципалитетах. Это Ейский, Ленинградский, Павловский, Северский, Славянский, Кущевский, Белореченский, Динской, Темрюкский, Тбилисский район, Усть-Лабинский районы, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В ведомстве напомнили, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Очищать прилегающую к дому территорию от мусора, строительного материала и сухой травы. Не позволять детям играть в лесу, полях со спичками и открытым пламенем. Также нельзя оставлять бутылки, стекла и прочий мусор на солнечных полянах, бросать окурки.

В случае ЧС необходимо звонить (звонок бесплатный):

- «01» - единый номер пожарных и спасателей с городского телефона;

- «101» - единый номер пожарных и спасателей (с мобильного);

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU