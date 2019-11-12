УФСИН Краснодарского края взаимодействует с общественными организациями
Руководство УФСИН по Краснодарскому краю сотрудничает с Фондом поддержки социальных инноваций «Вольное Дело». Они реализуют программу по созданию модели ресоциализации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы.
- В рамках проекта было построено несколько учебных полигонов, введены новые строительные профессии для мужчин и для женщин. Для сотрудников проводят обучающие семинары и тренинговые программы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю.
Совсем недавно состоялся еще один лекционный курс. Его проводили лучшие эксперты-практики из Москвы. Более 40 участников, смогли повысить уровень знаний. На лекциях рассматривались наиболее эффективные формы и методы воспитательной работы с осужденными.
ИСТОЧНИК KP.RU