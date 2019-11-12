УФСИН Краснодарского края взаимодействует с общественными организациями

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-12T12:22:09+03:00

Для сотрудников, которые работают с осужденными, проводят обучающие семинары

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Руководство УФСИН по Краснодарскому краю сотрудничает с Фондом поддержки социальных инноваций «Вольное Дело». Они реализуют программу по созданию модели ресоциализации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы.

- В рамках проекта было построено несколько учебных полигонов, введены новые строительные профессии для мужчин и для женщин. Для сотрудников проводят обучающие семинары и тренинговые программы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю.

Совсем недавно состоялся еще один лекционный курс. Его проводили лучшие эксперты-практики из Москвы. Более 40 участников, смогли повысить уровень знаний. На лекциях рассматривались наиболее эффективные формы и методы воспитательной работы с осужденными.

ИСТОЧНИК KP.RU