Прокуратура Северского района организовала проверку по факту возникновения лесных пожаров

СЕГОДНЯ 12:45 2019-11-12T12:45:53+03:00

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Прокуратура начала проверку по факту возникновения лесных пожаров на территории Афипского лесничества Северского района.

- Установят причины возгорания лиственной подложки, а также дадут оценку полноты мер, принятых уполномоченными органами для ликвидации пожаров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас ситуация находится на постоянном контроле прокуратуры района. Сотрудники ведомства взаимодействуют с руководителями экстренных служб, задействованных в ликвидации пожаров.

Напомним, на территории Северского района действуют 3 природных пожара, 2 из них уже локализованы. За сутки удалось ликвидировать 4 очага возгорания. К тушению привлечена группировка РСЧС в составе 387 человек, 67 единиц техники, из них от МЧС 63 человека, 15 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU