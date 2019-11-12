2019-11-12T12:53:17+03:00
Происшествия

В Краснодаре адвоката осудят за мошенничество с кредитом

Он специально исказил свою подпись в документах
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре адвоката осудят за мошенничество с кредитомВ Краснодаре адвоката осудят за мошенничество с кредитомФото: Архив "КП"
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В краевой столице 45-летний адвокат адвокатской палаты Краснодарского края обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования (ч.3 ст.159.1 УК РФ).

В январе 2016 года мужчина обратился в один из банков города. Он хотел взять в кредит более 1,7 миллиона рублей. При подписании договора обвиняемый намеренно исказил свою подпись в документах, так как не намеревался возвращать заемные деньги.

Всю сумму мужчина потратил на личные нужды. После адвокат заявил, что не был в банке, деньги не получал и подпись в кредитном договоре поставил не он.

- Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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