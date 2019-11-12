В Ленинградском районе парень убил пенсионерку из-за водки

СЕГОДНЯ 13:11 2019-11-12T13:25:34+03:00

А потом «обчистил» дом старушки

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35-летний житель станицы Ленинградской признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба потерпевшей, с незаконным проникновением в жилище).

29 ноября 2018 утром пьяный парень пришел домой к 72-летней женщине. Он попросил дать ему спиртного. Получив отказ, мужчина до смерти избил старушку. После закрыл входную дверь, а ключ выбросил.

Вскоре он вернулся к жилищу потерпевшей, разбил окно и проник в комнату. Из шкафа он похитил 15 тысяч рублей, принадлежащих потерпевшей.

- Решением суда злоумышленник проведет в исправительной колонии строгого режима 10 лет 6 месяцев. Также он выплатит материальный и моральный вред, причиненный преступлением, на сумму 715 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU