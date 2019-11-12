2019-11-12T13:23:56+03:00
Происшествия

В Тихорецком районе 37-летний приезжий убил сожителя своей бывшей супруги

Он попытался скрыться от сотрудников полиции, но его задержали
Александра ПОДУШКО
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В Тихорецком районе 37-летний приезжий убил сожителя своей бывшей супругиВ Тихорецком районе 37-летний приезжий убил сожителя своей бывшей супруги
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В Тихорецком районе возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в убийстве 22-летнего сожителя своей бывшей супруги (ч.1 ст.105 УК РФ).

В ночь на 11 ноября 2019 злоумышленник приехал к женщине, которая живет в одном из домов на улице Ворошилова в станице Краснооктябрьской.

К обвиняемому на улицу вышел сожитель его бывшей жены. Они начали выяснять отношения, словесная перепалка вскоре переросла в драку. 37-летний мужчина ударил в область грудной клетки 22-летнего парня. После мужчина с места происшествия скрылся. Соседка вызвала сотрудников полиции и медиков.

Следователь территориального отдела СКР при оперативной поддержке сотрудников полиции выяснил местонахождение обвиняемого, его задержали.

- Мужчине предъявлено обвинение. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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