В Сочи приступили к сносу четырехэтажного самостроя

СЕГОДНЯ 13:40 2019-11-12T13:40:57+03:00

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В Сочи на улице Нижнеимеретинской сносят очередной самострой. Его выявили во время внеплановой выездной проверки администрации города в прошлом году.

Собственник возвел капитальное четырехэтажное здание с цокольным этажом, при этом получал разрешение на строительство дома в три этажа.

- Администрация Сочи подала иск, суд признал объект самовольным и вынес постановление о демонтаже здания. Собственник приступил к сносу самостоятельно, иначе он мог лишиться земельного участка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На Кубани усилили контроль в строительной отрасли. Для этого была создана специальная межведомственная комиссия, которую возглавляет первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Напомним, в Фестивальном микрорайоне Краснодара благоустроили сквер «Майский». Здесь построили памп-трек для катания на велосипедах, скейтах и роликах.

ИСТОЧНИК KP.RU