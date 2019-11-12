2019-11-12T14:17:05+03:00
Происшествия

В Северском районе продолжают бороться с огнем

В тушении лесных пожаров задействованы свыше 700 человек
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Северском районе Кубани продолжает действовать режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров. В данный момент здесь действуют четыре очага, три из которых уже удалось локализовать.

- Сейчас площадь возгораний составляет 57,7 га. Вместе со специалистами региональной службы ГУ МЧС России и «Краевого лесопожарного центра» в тушении огня участвуют сотрудники лесничеств, а также добровольцы – всего более 700 человек, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На сегодняшний день на территории Кубани зафиксировано 7 лесных пожаров общей площадью более 71 га. Их тушением, в общей сложности, занимаются более 1 тысячи человек.

Спасатели напоминают о запрете на выжигание сухой травы, а также просят жителей и гостей региона соблюдать меры противопожарной безопасности во время отдыха на природе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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