На Кубани поймали сбытчика фальшивых денег

СЕГОДНЯ 14:36 2019-11-12T14:36:42+03:00

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В полицию Белореченского района обратилась продавщица одного из магазинов. По ее словам, неизвестный мужчина расплатился за приобретенный товар пятитысячной купюрой, которая вызвала сомнения в ее подлинности. Проведенная экспертиза показала, что банкнота является поддельной.

- Изучив записи камер видеонаблюдения была установлена личность подозреваемого. 27-летнего местного жителя задержали и доставили в отделение, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Молодому человеку может грозить до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Новороссийске управляющую аптечной сетью осудят за махинации с товарными чеками.

ИСТОЧНИК KP.RU