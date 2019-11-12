2019-11-12T14:36:42+03:00
Происшествия

На Кубани поймали сбытчика фальшивых денег

Мужчина расплатился в магазине поддельной купюрой
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В полицию Белореченского района обратилась продавщица одного из магазинов. По ее словам, неизвестный мужчина расплатился за приобретенный товар пятитысячной купюрой, которая вызвала сомнения в ее подлинности. Проведенная экспертиза показала, что банкнота является поддельной.

- Изучив записи камер видеонаблюдения была установлена личность подозреваемого. 27-летнего местного жителя задержали и доставили в отделение, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Молодому человеку может грозить до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Новороссийске управляющую аптечной сетью осудят за махинации с товарными чеками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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