В Краснодаре построят три новых школы и пять детских садов

СЕГОДНЯ 15:03 2019-11-12T15:03:17+03:00

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В районе Западного обхода Краснодара идет строительство нового микрорайона. Сейчас возвели всего несколько многоэтажных зданий, но в перспективе здесь будут проживать порядка 50 тысяч человек. Проектом предусмотрено создание соответствующей инфраструктуры. В частности, здесь построят три школы и пять детских садов. В данный момент уже началось возведение общеобразовательного заведения, рассчитанного на 1100 мест, по улице им. Марины Цветаевой.

- Новая школы будет состоять из двух блоков. В первом будут обучаться ученики начальных классов, а во втором – старшеклассники. Каркас здания уже практически готов, сейчас идет монтаж кровли, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас экспертизу проходят проекты второй школы на 1650 мест, а также детского сада. Помимо этого, идет строительство школы по улице Красных Партизан.

Стоит отметить, что с 2015 года в краевом центре возвели 36 новых школ, в 2020 году запланирована сдача еще 14 общеобразовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU