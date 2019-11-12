В Краснодаре проведут стартап-конференцию для интернет-предпринимателей
В Краснодаре 8 декабря пройдет стартап-конференция для основателей IT-бизнеса и интернет-предпринимателей.
- Свое участие в мероприятии подтвердили представители крупных компаний из Москвы. Они расскажут о своем опыте ведения бизнеса. Также на конференцию приедут представители Южного IT-парка из Ростова-на-Дону, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Участие в мероприятие бесплатное по предварительной заявке, которую необходимо оставить на официальном сайте проекта до 1 декабря.
Напомним, на совещании в Белореченске обсудили перспективы развития пяти районов в рамках стратегии социально-экономического развития Краснодарского края. Провел заседание вице-губернатор Игорь Галась. Согласно стратегии «Кубань-2030» территория края разделена на семь экономических зон. К Предгорной относятся Апшеронский, Белореченский, Лабинский, Мостовский и Отрадненский районы. Муниципалитеты уже заявили о 51 инвестпроекте.
ИСТОЧНИК KP.RU