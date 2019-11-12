В Краснодаре на улице им. Валерия Гассия высадили декоративные липы

СЕГОДНЯ 16:14 2019-11-12T16:14:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре 12 ноября на улице имени Валерия Гассия высадили 70 декоративных лип. Они будут отделять проезжую часть от жилых домов.

- Проект озеленения данной улицы разработали еще летом. Высадку осуществили в ноябре, так как в это время саженцы приживаются лучше всего, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

При составлении проекта учитывали расположение подземных и надземных коммуникаций, а также дорожных знаков. Группа дизайнеров была сформирована в апреле 2019 года. В ее состав вошли четверо молодых архитекторов, которых отобрали по итогам творческого конкурса.

Напомним, в Фестивальном микрорайоне Краснодара сквер «Майский» обновили на всей площади, а это более 1 гектара. Сделали 5 спортивных и детскую площадку, поставили теннисные столы, отремонтировали освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU