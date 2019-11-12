Кубанского депутата подозревают в мошенничестве в особо крупном размере
На Кубани Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата Совета Туапсинского городского поселения. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
- Как установило следствие весной 2019 года мужчина сообщил знакомому индивидуальному предпринимателю, поможет ему уйти от ответственности в случае, если правоохранительные или надзорные органы выявят нарушения по предоставлению услуг в курортной сфере. За это он потребовал передать 500 тысяч рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.
В августе 2019 года депутат вновь встретился с предпринимателем, напомнил об их договоренности и потребовал передать ему оговоренную сумму.
- Бизнесмен сообщил о данном факте в правоохранительные органы. Затем он перечислил на банковскую карту родственницы подозреваемого 300 тысяч рублей, которые она передала подозреваемому, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Сейчас ведется следствие. Выясняются все обстоятельства преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU