Кубанского депутата подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

СЕГОДНЯ 16:30 2019-11-12T16:30:16+03:00

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На Кубани Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата Совета Туапсинского городского поселения. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

- Как установило следствие весной 2019 года мужчина сообщил знакомому индивидуальному предпринимателю, поможет ему уйти от ответственности в случае, если правоохранительные или надзорные органы выявят нарушения по предоставлению услуг в курортной сфере. За это он потребовал передать 500 тысяч рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.

В августе 2019 года депутат вновь встретился с предпринимателем, напомнил об их договоренности и потребовал передать ему оговоренную сумму.

- Бизнесмен сообщил о данном факте в правоохранительные органы. Затем он перечислил на банковскую карту родственницы подозреваемого 300 тысяч рублей, которые она передала подозреваемому, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас ведется следствие. Выясняются все обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU