2019-11-12T17:12:23+03:00
Экономика

На Кубани с начала года инфляция составила 2%

Такие данные предоставил Краснодарстат
Максим ОСОКИН
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На Кубани сильно подорожали огурцы и помидоры. Фото: Алена КузьминаНа Кубани сильно подорожали огурцы и помидоры. Фото: Алена Кузьмина
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В Краснодарском крае в октябре 2019 года цены на товары и услуги снизились на 0,1%. При этом, резко подорожали некоторые группы продуктов.

- Больше всего выросли цены на огурцы и помидоры – рост превысил 20%. Также увеличился ценник на апельсины, гречневую крупу, рыбные консервы, шоколад и газированные напитки, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Краснодарстата.

В октябре 2019 года на Кубани подешевел сахар, свинина, пшено , а также подсолнечное масло, кексы, рулеты, живая и охлажденная рыба.

Среди непродовольственных товаров больше всего подорожали велосипеды для дошкольников и ковры. Снижение цен отмечено на смартфоны и корма для животных.

Инфляция в регионе с начала 2019 года составила 2%, в том числе на продовольственные товары — 0,9%, непродовольственные — 2,4%, услуги — 3,2%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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