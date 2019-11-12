В Анапе ремонтируют тротуары

СЕГОДНЯ 17:46 2019-11-12T17:46:31+03:00

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В Анапе идет активная работа по ремонту тротуаров. Специалисты уже обустроили пандус на пересечении улиц Владимирской и Новороссийской. Также идет ремонт тротуара возле детского сада «Орлёнок».

- Помимо этого, отремонтировали пешеходную дорожку возле дома 77 по Астраханской и у домов 146 и 262 на Новороссийской, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

В данный момент проводят обустройство тротуара в районе дома № 134 на улице Ленина. Специалисты уже установили бордюры, а сейчас готовят поверхность под укладку плитки.

Также законсервировали системы автоматического полива в Сквере боевой славы, «Ореховой роще», в скверах в селе Супсех и в городе по улице Астраханской. Помимо этого, идет слив, очистка и консервация фонтанных чаш в преддверии зимнего сезона.

Сейчас ведутся работы по расширению до 4-х полос проезжей части по улице Ленина до 4-х полос, а также строительство транспортной развязки на пересечении с Омелькова.

ИСТОЧНИК KP.RU