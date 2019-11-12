В Краснодарском крае собирают деньги для семьи убитой в Петербурге Анастасии Ещенко
В станице Старовеличковской местные жители начали сбор денег для семьи Анастасии Ещенко. В ее жестоком убийстве подозревают преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова.
- К официальным властям семья девушки не обращалась. Если это произойдет, то помощь будет оказана, - заявил исполняющий обязанности главы станицы Алексей Брежнев.
Напомним, Олега Соколова задержали утром 9 ноября. 63-летнего мужчину достали из воды реки Мойки, с собой у него был рюкзак, в котором лежали две женские руки и травматический пистолет. Во время обыска дома следовали обнаружили пилу и окровавленное тело без рук и головы, принадлежащее Анастасии Ещенко. С доцентом, как оказалось, их связывали романтические отношения.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, Соколов уже признался, что расправился с жертвой в состоянии аффекта после ссоры.
ИСТОЧНИК KP.RU