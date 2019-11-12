В Краснодарском крае собирают деньги для семьи убитой в Петербурге Анастасии Ещенко

СЕГОДНЯ 18:06 2019-11-12T18:06:52+03:00

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В станице Старовеличковской местные жители начали сбор денег для семьи Анастасии Ещенко. В ее жестоком убийстве подозревают преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова.

- К официальным властям семья девушки не обращалась. Если это произойдет, то помощь будет оказана, - заявил исполняющий обязанности главы станицы Алексей Брежнев.

Напомним, Олега Соколова задержали утром 9 ноября. 63-летнего мужчину достали из воды реки Мойки, с собой у него был рюкзак, в котором лежали две женские руки и травматический пистолет. Во время обыска дома следовали обнаружили пилу и окровавленное тело без рук и головы, принадлежащее Анастасии Ещенко. С доцентом, как оказалось, их связывали романтические отношения.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, Соколов уже признался, что расправился с жертвой в состоянии аффекта после ссоры.

ИСТОЧНИК KP.RU