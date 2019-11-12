2019-11-12T18:38:37+03:00
Звезды

В Краснодаре откроется выставка, посвященная Кубанскому казачьему хору

Она будет работать в музее имени Фелицина
Максим ОСОКИН
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Фото: culture.ruФото: culture.ru
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В Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына 14 ноября в 11:00 состоится торжественное открытие выставки «Государственный Кубанский казачий хор. Страницы истории. ХIХ – ХХI вв». Ее приурочат к 45-летию руководства коллективом Виктора Захарченко

- В торжественной церемонии примут участие руководители краевых учреждений культуры, хоровая группа хора, а также гости из регионов России и зарубежных стран, которые принимают участие в XXI Кубанском фестивале православных фильмов «Вечевой колокол», - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе хора.

В экспозиции представлены реликвии коллектива, фотографии и документы о праздновании 100-летия хора в 1911 году, знамена, оружие, сценические костюмы, коллекция старинных музыкальных инструментов.

Напомним, в Краснодаре стартовал фестиваль православных фильмов «Вечевой колокол».

ИСТОЧНИК KP.RU

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