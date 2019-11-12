2019-11-12T19:39:29+03:00
Общество

Продолжается работа над новым генпланом Краснодара

Он предусматривает вынос промзон за пределы города
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В градостроительном совете при главе Краснодарского края обсудили перспективы развития столицы Кубани. Сейчас завершается работа над генпланом города.

- Анализ более сотни проектов планировки, по которым город застраивался с 2012 года показал, что 60% территорий не имеют никакой социальной инфраструктуры, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас генплан краевой столицы дорабатывается, затем его вынесут на публичные слушания. По мнению экспертов, необходимо активно развивать район аэропорта и поселок Знаменский. Это будет способствовать оттоку населения из центра города.

Также в новом генплане большое внимание уделено созданию зеленого каркаса Краснодара. Уже определено более 100 территорий. В ближайшее время планируют утвердить еще 6 зеленых зон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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