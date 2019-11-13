2019-11-13T07:25:06+03:00
Звезды

В Краснодаре пройдет выставка живописи и графики членов Союза художников России

Торжественное открытие состоится 20 ноября в 16:00
Александра ПОДУШКО
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Фото: министерство культуры Краснодарского краяФото: министерство культуры Краснодарского края
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В Краснодаре в краевом выставочном зале изобразительных искусств пройдет выставка живописи и графики членов Союза художников России «Осеняя краевая выставка». Посмотреть на картины можно в период с 20 ноября по 10 декабря.

- Торжественное открытие состоится 20 ноября в 16:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Ежегодно творческая общественная организации «Союз художников России» проводит выставки живописи и графики, в рамках которых жители и гости города могут познакомиться с творчеством художников Кубани.

Участие примут более 30 авторов. Можно будет увидеть академическую живопись, графику, работы, выполненные в смешанных техниках. На выставке представят картины с изображением живописных мест Краснодарского края, городской архитектуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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