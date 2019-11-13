2019-11-13T08:18:27+03:00
Происшествия

По подозрению в поджоге лесов на Кубани задержаны четыре человека

Причиной возникновения пожаров в регионе стал человеческий фактор
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ МЧС по краюФото: ГУ МЧС по краю
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По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на территории Северского района действует 3 очага природных пожаров, 2 из них локализованы. К тушению привлечена группировка РСЧС в составе 312 человек, более 70 единиц техники, из них от МЧС 47 человек, 15 единиц техники.

По данным региональных СМИ, во вторник прошло заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Мероприятие провел министр природных ресурсов региона Сергей Еремин. Стало известно, что с 4 по 12 ноября было зафиксировано более 30 случаев возгораний в лесных массивах. Очаги располагались в труднодоступных местах и возникали ранним утром. Полицейские задержали четырех подозреваемых в поджогах. Два человека - в Северском районе, еще двух - в Мостовском районе.

- Также продолжает работу межведомственный оперативный штаб по тушению лесных пожаров. Для мониторинга дополнительно привлечены специалисты надзорной деятельности. Патрульные группы проводят обследование очагов возгораний для установления предварительной причины пожара, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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