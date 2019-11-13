2019-11-13T08:12:36+03:00
Здоровье

В Краснодаре в городской поликлинике №3 открылся гериатрический кабинет

Пациенты старше 65 лет могут получить здесь рекомендации по профилактике или лечению
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре в городской поликлинике №3 открылся гериатрический кабинетВ Краснодаре в городской поликлинике №3 открылся гериатрический кабинет
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В рамках регионального проекта «Старшее поколение» для оказания качественной и доступной специализированной помощи людям пожилого возраста в городской поликлинике №3 Краснодара открылся гериатрический кабинет.

- Прием пациентов ведется в понедельник, среду, пятницу с 12:00 до 14:00, во вторник и четверг с 14:00 до 16:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Врач-гериатр осматривает пациента и решает, нуждается ли пациент в посторонней помощи соцработника или способен обслуживать себя самостоятельно. После граждане получают рекомендации по профилактике или лечению.

СПРАВКА

Гериатрия – это наука, изучающая заболевания людей старших возрастных групп, основы профилактики, диагностики и реабилитации. Возрастная группа, которая попадает в сферу ответственности этой науки – люди старше 60-70 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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