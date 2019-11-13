В Краснодаре в городской поликлинике №3 открылся гериатрический кабинет
В рамках регионального проекта «Старшее поколение» для оказания качественной и доступной специализированной помощи людям пожилого возраста в городской поликлинике №3 Краснодара открылся гериатрический кабинет.
- Прием пациентов ведется в понедельник, среду, пятницу с 12:00 до 14:00, во вторник и четверг с 14:00 до 16:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Врач-гериатр осматривает пациента и решает, нуждается ли пациент в посторонней помощи соцработника или способен обслуживать себя самостоятельно. После граждане получают рекомендации по профилактике или лечению.
СПРАВКА
Гериатрия – это наука, изучающая заболевания людей старших возрастных групп, основы профилактики, диагностики и реабилитации. Возрастная группа, которая попадает в сферу ответственности этой науки – люди старше 60-70 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU