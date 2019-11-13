В Сочи прошли региональные соревнования по конькобежному спорту

СЕГОДНЯ 08:41 2019-11-13T08:41:04+03:00

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В Сочи на базе дворца спорта «Большой» прошло первенство Краснодарского края по шорт-треку. В этом году борьбу за награды вели спортсмены из города-курорта и Армавира. Возраст участников 11-13 лет. Конькобежцы соревновались на дистанциях 500, 777, 1000 и 2000 метров.

- По итогам общекомандного зачета победу одержали представители олимпийской столицы. «Серебро» в активе спортсменов из Армавира, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Минспорта Краснодарского края.

«Золото» на счету Давида Макаряна, Киры Чулаковой, Надежды Сырчиной, Константина Терешко, Даниила Таюрского и Лилии Козич.

Напомним, сборная России по футболу в Сочи готовится к заключительным отборочным матчам на Евро-2020. В понедельник главная команда страны провела небольшую открытую тренировку на Центральном стадионе имени Славы Метревели.

ИСТОЧНИК KP.RU