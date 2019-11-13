Яхт-клуб Анапы начал тренировки на новом месте

СЕГОДНЯ 09:10 2019-11-13T09:10:45+03:00

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В Анапе отделение парусного спорта Центра олимпийской подготовки водных видов спорта получит место на береговом участке между пляжами «Высокий берег» и «Малая бухта».

В сентябре на приеме граждан, который провели председатель ЗСК Юрий Бурлачко и глава города Юрий Поляков, представители Центра обратились с просьбой о предоставлении территории для размещения яхт-клуба.

- Первый участок площадью 200 квадратных метров уже передан в пользование спортсменам. Вторая территория площадью 349 квадратных метров находится в работе и будет предоставлена до конца ноября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Уже создаются условия для тренировок в Центре олимпийской подготовки. На новом участке есть раздевалки, помещения для инвентаря.

Отметим, что с 4 по 9 ноября сборная Анапы выступила на краевых соревнованиях по парусному спорту в станице Голубицкой. Юный яхтсмен Никита Сычев занял 3 место.

ИСТОЧНИК KP.RU