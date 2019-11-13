2019-11-13T09:22:27+03:00
Происшествия

В Сочи мужчина украл 8 телефонов у местных жителей

Сумма общего ущерба превысила 200 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Сочи мужчина украл 8 телефонов у местных жителейВ Сочи мужчина украл 8 телефонов у местных жителей
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В дежурную часть полиции Адлерского района Сочи обратился местный житель. Он рассказал, что прохожий попросил у него телефон, чтобы позвонить. После злоумышленник сел в такси и уехал в неизвестном направлении с гаджетом. Сумма ущерба составила около 6 тысяч рублей.

Полицейские составили ориентировку на розыск подозреваемого, которую передали всем дежурным нарядам. Вскоре на одной из улиц города-курорта его задержали. Для дальнейшего разбирательства 42-летнего местного жителя доставили в отдел полиции.

- Была установлена причастность подозреваемого еще к 7 подобным фактам противоправной деятельности. Сумма общего ущерба превысила 200 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 161 и частью 1 стать и 159 УК РФ (Грабеж) и (Мошенничество).

ИСТОЧНИК KP.RU

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